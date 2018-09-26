Санкт-Петербург и Берлин соединит железная дорога
Между Санкт-Петербургом и Берлином появится прямое железнодорожное сообщение.
Информацию уже подтвердили в немецком Минтрансе и «Калининградской железной дороге» (филиал РЖД). Об этом пишет RNS.
Германская сторона поделилась сведениями о маршруте движения поездов. Планируется, что составы из Берлина пойдут в Калининград и Санкт-Петербург через Франкфурт-на-Одере. Далее движение продолжится до границы с Польшей и дальше в сторону Варшавы. Частично путь будет пролегать по старому маршруту Варшава–Брест–Минск.
В РЖД не назвали конкретных сроков возобновления прямого железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Берлином. Сейчас заинтересованные стороны ведут техническую проработку вопроса. Проблема заключается в том, что некоторые станции на новом маршруте следования из Санкт-Петербурга в Берлин не способны принимать поезда с 50 вагонами.
Отметим, что в наши дни прямого железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Берлином не существует. Людям приходится совершать двухчасовую пересадку в Москве. Таким образом, на дорогу у них уходит 32 часа.
Впервые железнодорожное движение между Германией и Кенигсбергом было остановлено в 1945 году. В 2003 году по маршруту вновь пошли пассажирские поезда, однако через шесть лет сообщение опять остановили. Причиной этому стали действия Польши по повышению тарифов на перевозки. В 2010 железнодорожное движение возобновили, но в 2013 году из малого пассажиропотока в очередной раз закрыли.