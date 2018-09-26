Санкт-Петербург и Берлин соединит железная дорога

Информацию уже подтвердили в немецком Минтрансе и «Калининградской железной дороге» (филиал РЖД). Об этом пишет RNS.

Германская сторона поделилась сведениями о маршруте движения поездов. Планируется, что составы из Берлина пойдут в Калининград и Санкт-Петербург через Франкфурт-на-Одере. Далее движение продолжится до границы с Польшей и дальше в сторону Варшавы. Частично путь будет пролегать по старому маршруту Варшава–Брест–Минск.

В РЖД не назвали конкретных сроков возобновления прямого железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Берлином. Сейчас заинтересованные стороны ведут техническую проработку вопроса. Проблема заключается в том, что некоторые станции на новом маршруте следования из Санкт-Петербурга в Берлин не способны принимать поезда с 50 вагонами.

Отметим, что в наши дни прямого железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Берлином не существует. Людям приходится совершать двухчасовую пересадку в Москве. Таким образом, на дорогу у них уходит 32 часа.