Порошенко отметил свой день рождения вне Украины

Как сообщает газета «Известия» 26 сентября, на данный момент именинник пребывает в США, где участвует в 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Порошенко уже принял поздравления от украинской общины в Америке. Они исполнили для него традиционные песни «Многая лета» и «Happy birthday, mister president».

В свою очередь президент отметил, что ему приятно пребывать в свой день рождения в кругу друзей и близких ему людей.