Порошенко отметил свой день рождения вне Украины
Сегодня, 18:56Общество
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Украинский лидер Петр Порошенко в среду, 26 сентября, отметил день своего рождения. Политику исполнилось 53 года.
Как сообщает газета «Известия» 26 сентября, на данный момент именинник пребывает в США, где участвует в 73-й сессии Генассамблеи ООН.
Порошенко уже принял поздравления от украинской общины в Америке. Они исполнили для него традиционные песни «Многая лета» и «Happy birthday, mister president».
В свою очередь президент отметил, что ему приятно пребывать в свой день рождения в кругу друзей и близких ему людей.
Однако Порошенко уже успел оконфузится в ходе заседания Генассамблеи ООН. Политик вошел не в ту дверь и случайно оказался в переговорном кабинете делегации из России, где простоял порядка 15 секунд. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что Порошенко, вероятно, искал уборную.
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