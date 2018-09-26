Порошенко назвал Украину самой православной страной в Европе

По словам Порошенко, церковь должна быть одной – украинской, пишет газета «Известия» 26 сентября.

Также государственный лидер добавил, что его страна не будет считаться с президентов РФ Владимиром Путиным по вопросам вступления в ЕС и НАТО, а также к какой церкви себя относить.

Кроме того Порошенко убежден, что Украина подходит к финишу в вопросе получения автокефалии, которые, как он отметил, страна ждала «не четыре и не 100, а 300 лет».

"Это высокая награда Богом украинского народа за те многострадальные испытания, которые они прошли", - подчеркнул президент.

На данный момент на территории Украины функционируют три православных объединения: самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ), которая была признана мировым православием, и две непризнанные: Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат (УПЦ КП).

Ранее, в апреле этого года, Порошенко направил Вселенскому патриарху Варфоломею прошение о предоставлении томоса (указа) об организации единой автокефальной церкви в Украине.

В конце июля на торжество, в честь 1030-летия крещения Руси, в Киев приехала делегация из Константинопольского патриархата. Гости огласили решение Вселенского патриарха Варфоломея, где было сказано, что церкви Украины даруется автокефалия.

Это решение спровоцировало отрицательную реакцию со стороны Русской православной церкви. 14 сентября Святейший синод РПЦ решил перестать участвовать в структурах, находящихся под управлением Константинопольского патриархата, чьи действия также были негативно восприняты синодом Белорусской православной церкви. Там решение о направлении экзархов на Украину охарактеризовали как агрессивное вторжение одной поместной церкви в дела другой, которое проводится с целью разрушения основных принципов межправославного мира и единения.