На Мадагаскаре произошла вспышка чумы

В Роспотребнадзоре рассказали, что в восьми районах островного государства чумой заразились 16 человек. Четверо из заболевших уже скончались. Об этом пишет RNS.

По данным ведомства, из пяти подтвержденных в лаборатории случаев чумы в трех эпизодах выявлена легочная форма заболевания, в двух других — бубонная.

Сотрудники Роспотребнадзора предостерегают россиян от поездок на Мадагаскар. Более подробную информацию о ситуации с чумой на острове можно узнать на сайте надзорного органа.