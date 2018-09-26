На Мадагаскаре произошла вспышка чумы
По информации Минздрава РФ на острове Мадагаскар зафиксирована вспышка чумы.
В Роспотребнадзоре рассказали, что в восьми районах островного государства чумой заразились 16 человек. Четверо из заболевших уже скончались. Об этом пишет RNS.
По данным ведомства, из пяти подтвержденных в лаборатории случаев чумы в трех эпизодах выявлена легочная форма заболевания, в двух других — бубонная.
Сотрудники Роспотребнадзора предостерегают россиян от поездок на Мадагаскар. Более подробную информацию о ситуации с чумой на острове можно узнать на сайте надзорного органа.
Отметим, что чума — это природно-очаговое заболевание. Бубонная форма инфекции передается человеку при контактах с зараженными животными (чаще всего с грызунами) и через укус блох. Легочная чума распространяется от человека к человеку при личном контакте. Распространителями здесь выступают зараженные генерализованными формами люди.