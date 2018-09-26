Мэттис: США видят угрозу в ядерном потенциале России

Мэттис считает ядерный потенциал РФ основной проблемой для США. Далее в рейтинге наибольшей опасности для Америки идут ядерные силы Китая и КНДР. Об этом пишет RNS.

Так угроза со стороны Северной Кореи носит неотложный характер. О ядерной угрозе в США говорят не так часто, как данная тема того заслуживает. Пентагон намерен принимать меры в связи с реальной опасностью применения ядерного оружия, сказал министр обороны США.