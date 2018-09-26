Мэттис: США видят угрозу в ядерном потенциале России
Сегодня, 16:21Общество
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По словам главы Минобороны США Джеймса Мэттиса, ядерное оружие Российской Федерации является главной угрозой безопасности его страны.
Мэттис считает ядерный потенциал РФ основной проблемой для США. Далее в рейтинге наибольшей опасности для Америки идут ядерные силы Китая и КНДР. Об этом пишет RNS.
Так угроза со стороны Северной Кореи носит неотложный характер. О ядерной угрозе в США говорят не так часто, как данная тема того заслуживает. Пентагон намерен принимать меры в связи с реальной опасностью применения ядерного оружия, сказал министр обороны США.
Мэттис добавил, что в случае начала ядерной войны победителей не будет. Поэтому США будут делать все, чтобы та никогда не началась. Выиграть в таком столкновении не получится ни у кого.
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