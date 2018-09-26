Конкурсанты на организацию платных парковок в Уфе считают действия мэрии незаконными

Некоторое время назад в антимонопольное управление на действия городской администрации пожаловались три претендента на организацию платных парковок: «Промсистем» (Москва), ООО «Проф-ИТ-групп» (Ульяновск) и «Уфастройкерамика». Все они, передает «Ъ-Уфа», считают, что городские власти нарушили закон о защите конкуренции и 18 сентября необоснованно отклонили все семь поступивших заявок.