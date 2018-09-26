Интернет пользователи осудили акцию феминисток против мэнспрединга в Петербурге
Активистки феминистского сообщества Санкт-Петербурга провели неоднозначную акцию, в ходе которой они боролись с мужчинами, сидящими в метро с широко расставленными ногами (мэнспрединг). Акция моментально вызвала реакцию у пользователей социальных сетей.
Как сообщает газета «Известия» 26 сентября, видеоролик появился на Youtube накануне во вторник, 25 сентября. Активистка Анна Довгалюк выливала на паховую область сидящих мужчин смесь с отбеливателем. Реагировали они по-разному, кто то был удивлен, кто то равнодушен, а некоторые и вовсе проявляли агрессию и гнев. Большая часть пользователей социальной сети «Вконтакте» отнеслась отрицательно к подобной радикальной акции.
«Бабы-звери», - указывает в комментарии пользователь под именем Наталья Половникова.
«Химическая атака с применением хлора... терроризм налицо», — постановил пользователей под именем Сергей Никульников.
Позже было установлено, что акция является постановочной. Ролик был снят студией My Duck’s Vision, которая уже не раз фигурировала на страницах российских СМИ в связи с распространением фейковых видео в рамках предвыборных агитаций в разные годы.