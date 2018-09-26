Интернет пользователи осудили акцию феминисток против мэнспрединга в Петербурге

Как сообщает газета «Известия» 26 сентября, видеоролик появился на Youtube накануне во вторник, 25 сентября. Активистка Анна Довгалюк выливала на паховую область сидящих мужчин смесь с отбеливателем. Реагировали они по-разному, кто то был удивлен, кто то равнодушен, а некоторые и вовсе проявляли агрессию и гнев. Большая часть пользователей социальной сети «Вконтакте» отнеслась отрицательно к подобной радикальной акции.