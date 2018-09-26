Башкирского певца Радика Юльякшина госпитализировали в больницу Тюмени
Сегодня, 10:11ОбществоНадежда Валитова
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До этого заслуженный артист республики отменил ряд концертов в гастрольном туре по городам России.
Как сообщается в официальной интернет-группе певца, Юльякшина срочно госпитализировали в больницу Тюмени из-за ухудшения самочувствия. У артиста диагностировали акустическую травму (повреждение органа слуха).
Напомним, до этого Элвин Грей отменил запланированные концерты в Сургуте, Омске, Вагае, Тобольске, Когалыме. Певец сообщил, что сообщит поклонникам о возобновлении графика выступлений.
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