Башкирского певца Радика Юльякшина госпитализировали в больницу Тюмени

Как сообщается в официальной интернет-группе певца, Юльякшина срочно госпитализировали в больницу Тюмени из-за ухудшения самочувствия. У артиста диагностировали акустическую травму (повреждение органа слуха).

Напомним, до этого Элвин Грей отменил запланированные концерты в Сургуте, Омске, Вагае, Тобольске, Когалыме. Певец сообщил, что сообщит поклонникам о возобновлении графика выступлений.