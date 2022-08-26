За полгода предприниматели Башкирии купили более 6000 единиц российских программ

Минцифры России сообщило о запуске нового механизма поддержки малого и среднего бизнеса еще в ноябре 2021 года. Идея поддержки в том, чтобы востребованные программные продукты для МСП стали вдвое дешевле.

В Башкирии за первое полугодие субъекты малого и среднего предпринимательства приобрели со скидкой в 50% 6101 единицу офисного программного обеспечения российского производства на общую сумму более 11 млн руб. Российский фонд развития информационных технологий компенсирует компаниям-разработчикам половину стоимости реализованного на рынке ПО за счет бюджета. — Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и служит мерой поддержки как для предпринимателей малого и среднего бизнеса, так и для компаний-разработчиков IT-решений, — сказал министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин. Министр также отметил, что данный вид поддержки от государства повышает эффективность малых и средних компаний в результате цифровизации и внедрения отечественных облачных решений. Речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы, программах для взаимодействия с клиентами и др. В Башкирии льготное ПО больше приобретают индивидуальные предприниматели. Общее количество субъектов МСП, купивших программы со скидкой — 2656, из них 2029 субъектов МСП зарегистрированы как ИП. По стоимости средний чек для одной организации обходится чуть больше 4 тыс. руб. По отраслевому критерию ПО пользуется спросом в сфере торговли, документообороте, для организации работы предприятий общественного питания, управления гостиницами. До 31 августа оператор проекта РФРИТ проводит очередной отбор правообладателей российского программного обеспечения. Ключевые требования: включение в реестр отечественного ПО, использование ПО посредством облачной инфраструктуры, направленность ПО на повышение производительности и оптимизацию бизнес-процессов предприятий.

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