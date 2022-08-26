За полгода предприниматели Башкирии купили более 6000 единиц российских программ

За полгода предприниматели Башкирии купили более 6000 единиц российских программ
За полгода предприниматели Башкирии купили более 6000 единиц российских программ
26 августа, 10:24ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Минцифры России сообщило о запуске нового механизма поддержки малого и среднего бизнеса еще в ноябре 2021 года. Идея поддержки в том, чтобы востребованные программные продукты для МСП стали вдвое дешевле.

В Башкирии за первое полугодие субъекты малого и среднего предпринимательства приобрели со скидкой в 50% 6101 единицу офисного программного обеспечения российского производства на общую сумму более 11 млн руб. Российский фонд развития информационных технологий компенсирует компаниям-разработчикам половину стоимости реализованного на рынке ПО за счет бюджета.

— Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и служит мерой поддержки как для предпринимателей малого и среднего бизнеса, так и для компаний-разработчиков IT-решений, — сказал министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

Министр также отметил, что данный вид поддержки от государства повышает эффективность малых и средних компаний в результате цифровизации и внедрения отечественных облачных решений. Речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы, программах для взаимодействия с клиентами и др.

В Башкирии льготное ПО больше приобретают индивидуальные предприниматели. Общее количество субъектов МСП, купивших программы со скидкой — 2656, из них 2029 субъектов МСП зарегистрированы как ИП.

По стоимости средний чек для одной организации обходится чуть больше 4 тыс. руб. По отраслевому критерию ПО пользуется спросом в сфере торговли, документообороте, для организации работы предприятий общественного питания, управления гостиницами.

До 31 августа оператор проекта РФРИТ проводит очередной отбор правообладателей российского программного обеспечения. Ключевые требования: включение в реестр отечественного ПО, использование ПО посредством облачной инфраструктуры, направленность ПО на повышение производительности и оптимизацию бизнес-процессов предприятий.

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