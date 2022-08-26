Врач из Уфы назвал болезни, которые передаются при оральном сексе

О том, какие заболевания могут передаваться при незащищённом контакте, а также о том, как их избежать сексолог Артур Салахов рассказал ранее в соцсетях

Врач-сексолог из Уфы Артур Салахов рассказал, чем может быть опасен оральный секс. Он объяснил это в своей группе в «ВКонтакте». Так, по словам специалиста, незащищённый оральный контакт может послужить причиной возникновения таких заболеваний, как хламидиоз, гонорею, герпес и ВПЧ. Однако избежать подобных заболеваний можно в случае использования средств оральной контрацепции — презервативов и латексных салфеток. Салахов при этом отмечает, что несмотря на эффективность вышеупомянутых средств для снижение риска заболевания, многие ими пренебрегают. Сексолог рассказывает, что латексные салфетки можно приобрести практически в любом специализированном магазине. При этом, со слов тех, кто уже использовал подобными средствами защиты, применение салфетки не снижает уровень чувствительности. В свою очередь, правильное использование изделия сводит к минимуму риск того, что в организм партнера попадут частички жидкости или микрофлоры из влагалища или прямой кишки другого партнера. Салахов отмечает, что при использовании салфетки важно следить за тем, чтобы та не сползала с вышеупомянутых мест всегда находилась непосредственно напротив рта. Специалист также отметил, что салфетку при желании можно заменить презервативом, разрезанным вдоль с одной стороны. Отмечается, что на рынке в данный момент появилась такая новинка, как латексные трусы, которые, как отмечает Салахов, гораздо удобнее салфетки. Напомним, ранее Артур Салахов также рассказывал о том, какие последствия могут ожидать мужчин от приёма препаратов от импотенции. Так, одним из наиболее опасных побочных эффектов, по словам сексолога, может стать приапизм — эрекция, длящаяся на протяжении нескольких часов, которая, в свою очередь, может спровоцировать повреждение тканей и деформации половых органов.

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