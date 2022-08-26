Врач из Уфы назвал болезни, которые передаются при оральном сексе

Врач из Уфы назвал болезни, которые передаются при оральном сексе
Врач из Уфы назвал болезни, которые передаются при оральном сексе
Вчера, 19:11ОбществоФото: Диана Юндина / 1MI
О том, какие заболевания могут передаваться при незащищённом контакте, а также о том, как их избежать сексолог Артур Салахов рассказал ранее в соцсетях

Врач-сексолог из Уфы Артур Салахов рассказал, чем может быть опасен оральный секс. Он объяснил это в своей группе в «ВКонтакте».

Так, по словам специалиста, незащищённый оральный контакт может послужить причиной возникновения таких заболеваний, как хламидиоз, гонорею, герпес и ВПЧ. Однако избежать подобных заболеваний можно в случае использования средств оральной контрацепции — презервативов и латексных салфеток. Салахов при этом отмечает, что несмотря на эффективность вышеупомянутых средств для снижение риска заболевания, многие ими пренебрегают.

Сексолог рассказывает, что латексные салфетки можно приобрести практически в любом специализированном магазине. При этом, со слов тех, кто уже использовал подобными средствами защиты, применение салфетки не снижает уровень чувствительности. В свою очередь, правильное использование изделия сводит к минимуму риск того, что в организм партнера попадут частички жидкости или микрофлоры из влагалища или прямой кишки другого партнера. Салахов отмечает, что при использовании салфетки важно следить за тем, чтобы та не сползала с вышеупомянутых мест всегда находилась непосредственно напротив рта.

Специалист также отметил, что салфетку при желании можно заменить презервативом, разрезанным вдоль с одной стороны. Отмечается, что на рынке в данный момент появилась такая новинка, как латексные трусы, которые, как отмечает Салахов, гораздо удобнее салфетки.

Напомним, ранее Артур Салахов также рассказывал о том, какие последствия могут ожидать мужчин от приёма препаратов от импотенции. Так, одним из наиболее опасных побочных эффектов, по словам сексолога, может стать приапизм — эрекция, длящаяся на протяжении нескольких часов, которая, в свою очередь, может спровоцировать повреждение тканей и деформации половых органов.

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