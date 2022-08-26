В Уфе в течение двух дней пройдут массовые проверки водителей

В Уфе в течение двух дней пройдут массовые проверки водителей
В Уфе в течение двух дней пройдут массовые проверки водителей
Вчера, 16:46ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
О проведении дорожных мероприятий в башкирской столицы сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе

В течение двух дней — 26 и 27 августа на сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки среди автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в ходе рейда особое внимание будет уделено выявлению случаев управления автомобилем в состоянии опьянения, а также перевозке в салоне авто несовершеннолетних с нарушением норм действующего законодательства.

Напомним, ранее сегодня было зарегистрировано массовое ДТП в Иглинском районе республики. В результате инцидента, помощь медиков понадобилась водителю иномарки, а также двум детям, находившимся в салоне авто.

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