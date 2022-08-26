В массовом ДТП в Иглинском районе Башкирии пострадали двое детей

В результате автомобильной аварии, случившейся несколькими часами ранее на территории Иглинского района республики, пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.
Сообщается, что в ДТП столкнулись четыре автомобиля — три легковых иномарки, а также грузовик отечественного производства. В результате столкновения помощь медиков понадобилась водителю, находившемуся за рулём Mazda, а также двум детям — 7 и 14 лет, находившимся в салоне.
Напомним, в июле этого года на дорогах республики был зафиксирован целый ряд смертельных ДТП, в которых пострадали десятки граждан. Так, за одну неделю в дорожных инцидентах скончалось 27 человек. В этот период было зарегистрировано сразу несколько громких аварий с участием общественного транспорта.
Так, на 1413 км автодороги Е-30 пассажирский автобус «Ford Transit», в салоне которого было около 20 пассажиров, врезался в стоящий на крайней полосе «КАМАЗ». В результате инцидента погибло шесть человек, еще 17 пострадали.