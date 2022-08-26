В массовом ДТП в Иглинском районе Башкирии пострадали двое детей

Напомним, в июле этого года на дорогах республики был зафиксирован целый ряд смертельных ДТП, в которых пострадали десятки граждан. Так, за одну неделю в дорожных инцидентах скончалось 27 человек. В этот период было зарегистрировано сразу несколько громких аварий с участием общественного транспорта.