Уфа заняла восьмое место в рейтинге по скорости роста цен на новостройки

Также согласно данным аналитики наибольший рост цен фиксируется в Казани, Ростове-на-Дону и Самаре. Так, квадратный метр нового жилья в столице Татарстана на данный момент обойдётся в среднем в 179 тысяч рублей против 140, 4 — в начале года, что в процентном соотношении составит +27% стоимости. Цены в Ростове-на-Дону и Самаре по сравнению с началом года выросли на 26 и 25% соответственно, составив на момент августа 2022 года 118 и 97,5 тысяч рублей за квадратный метр.