Су-1 развернуло стройку 25-этажного жилого комплекса на месте снесенного А-кафе в Уфе

Объект — две 25-этажные секции — спроектированы на месте снесенного А-кафе, ранее принадлежащего уфимскому предпринимателю Владимиру Глухову. Позже его смерти участок был продан новым собственникам. Компания уже начала продажу квартир в новом комплексе.
В ноябре прошлого года прокуратура Башкирии требовала у тогдашнего мэра Сергея Грекова отозвать разрешение на строительство этого ЖК. Как выяснили в надзорном ведомстве, участок под 25-этажный комплекс в 2019 году был продан физлицу Татьяне Уваровой. В 2019 году она изменила вид его использования с «развлечений и общественного питания» на «многоэтажную многоквартирную жилую застройку». Прокуратура заключила, что сделано это было с нарушениями, без проведения общественных обсуждений. Кроме того, в ведомстве указывали, что участок находится вблизи охранной зоны объекта культурного наследия — здания Госцирка. Несмотря на это было выдано разрешение на строительство 27- (по другим данным 34-этажного) дома.
Начиная с ноябре прошлого года жители Уфы требуют запретить застройку на этом участке. Горожане отмечают, что в микрорайоне, который застраивается более 25 лет, не ни одной школы, детского сада и поликлиники.
«На этом небольшом участке запланировано строительство 34-этажного жилого комплекса, который будет торчать в этой низкоэтажной части проспекта Октября, как гнилой зуб. Между тем, доминантой этого местечка более 50 лет служило здание Уфимского государственного цирка — памятника градостроительства и архитектуры регионального значения. При таких условиях строительство высоток возле здания Госцирка — это полная архитектурная катастрофа», — говорится в одном из обращений.
Между тем мэрия Уфы заявила к Минземимуществу РБ иск о признании недействительным решения о предоставлении земельного участка. Вместе с ним заявлено ходатайств о наложении обеспечительных мер в виде приостановления действия разрешения на строительство и запрета осуществления всех видов строительных работ.
«В данный момент дело назначено к рассмотрению в судебном заседании», — прокомментировали Mkset в пресс-службе мэрии.