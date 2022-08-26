Стало известно, из-за какой суммы в Башкирии жестоко убили ветерана

Как сообщал Mkset, громкое преступление было совершено рано утром в четверг, 25 августа, в деревне Кадырово Илишевского района. Его жертвой стал 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Рафаис Муслухов. Тело мужчины с множественными ранениями нашла соцработник. Предполагаемый убийца был задержан по горячим следам, сейчас с ним работают следователи.