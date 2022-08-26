Стало известно, из-за какой суммы в Башкирии жестоко убили ветерана

Стало известно, из-за какой суммы в Башкирии жестоко убили ветерана
Стало известно, из-за какой суммы в Башкирии жестоко убили ветерана
Вчера, 12:18ОбществоНаталья БалыковаФото: СУ СКР по РБ
Односельчанин расправился со стариком из-за восьми тысяч рублей, сообщил Mkset информированный источник.

Он добавил, что окончательно сумма ущерба пока не установлена. Однако сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подозреваемый в жестоком преступлении — 63-летний местный житель — забрал из дома своей жертвы 8 тысяч рублей.

Как сообщал Mkset, громкое преступление было совершено рано утром в четверг, 25 августа, в деревне Кадырово Илишевского района. Его жертвой стал 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Рафаис Муслухов. Тело мужчины с множественными ранениями нашла соцработник. Предполагаемый убийца был задержан по горячим следам, сейчас с ним работают следователи.

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