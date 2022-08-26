Роспотребнадзор запретил ресторану Burger King работать в Уфе

Роспотребнадзор запретил ресторану Burger King работать в Уфе
Роспотребнадзор запретил ресторану Burger King работать в Уфе
Вчера, 11:28ОбществоНаталья БалыковаФото: Роспотребнадзор Башкирии
Одну из точек сети закрыли по жалобе уфимца, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Житель жилого дома № 65 на проспекте Октября, на первом этаже которого находится ресторан пожаловался на запах и чад. Ведомство провело проверку и установило, что обращение было обоснованным.

Так, в воздухе было зафиксировано по превышение предельно допустимых концентраций диоксида серы. Возле жилого дома было выявлено от 3,5 до 10 ПДК, а в квартире заявители — 1,5 ПДК. В Роспотребнадзоре заключили, что проблемы у местных жителей возникли из-за неправильно смонтированной вентиляции.

Санитарные врачи сочли, что допущенные нарушения представляли угрозу здоровью людей и окружающей среде. Работу предприятия временно запретили. Сроки приостановки в ведомстве не уточнили.

Ресторан закрыли
Фото:Роспотребнадзор по Башкирии

Материалы административного дела Роспотребнадзор передал в суд, там компании должны назначить наказание.

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