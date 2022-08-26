Роспотребнадзор в Башкирии сообщил, жители каких городов и районов пьют плохую воду

Так, слишком жесткую воду пьют уфимцы. Некачественная водопроводная вода оказалась в микрорайонах Нижегородка и Дема, а также в таких городах, как Туймазы, Давлеканово и Бирск. Жесткая вода в Бакалинском, Благоварском, Кармаскалинском, Чекмагушевском, Чишминском, Бураевском, Шаранском районах, а также селах Зубово и Булгаково в Уфимском районе. Показатель оказался превышен в пределах от 1,01 до 1,97 раза от норматива.