Пришлите скрины: в Уфе у школьников требуют регистрацию в проекте «Диктант Победы»

Весной Mkset сообщал о другой настойчивой массовой рассылке. Тогда шло голосование за проекты благоустройства в муниципалитетах. Жителей Уфы, у которых есть дети, вынуждали участвовать в нем. «Спамили» не только учителя, но и педагоги в детских садах и кружковых объединений. В ряде случаев в родительских чатах даже указывали, за какой именно объект нужно голосовать. Представители мэрии, узнав об этом, очень удивились, заявляя, что никакого принуждения нет.