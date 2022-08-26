Приложение в App Store "Деньги пришли" является аналогом сервиса Альфа-Банка

В магазине App Store пользователям стало доступно для скачивания приложение “Деньги пришли”, функции которого полностью повторяют сервис Альфа-Банка. Приложение уже проверено: от Альфа-Банка приходит код для входа в личный кабинет и отображается история чата с финансово-кредитной организацией.

Издание newizv.ru пишет, что в начале апреля текущего года Сбербанк и Альфа-Банк попали под антироссийские санкции, в результате чего пятнадцатого апреля приложение Альфа-Банка было удалено из App Store. Спустя четыре месяца пользователям стал доступен его аналог. Очевидно, что это было сделано для обхода антироссийских санкций, чтобы клиенты снова могли пользоваться удобным сервисом. Отмечается, что новое приложение широко не рекламируется - пользователям рассылаются персональные предложения о скачивании. Разработчиком приложения “Деньги пришли” выступила российская компания «Артконсьерж». На портале iPhones.ru написано, что приложение “Деньги пришли” уже проверили и могут подтвердить, что оно является полным аналогом сервиса Альфа-Банка, а не мошенническим продуктом. В том числе при запросе кода от карты пользователю приходит СМС-сообщение от Альфа-Банка. Также из финансовой организации приходят сообщения об успешной авторизации. При этом название приложения повторяет имя подкаста, который выходил у Ильи Красильщика и Александра Поливанова с Альфа-Банком, отмечает vc.ru. Необходимо отметить, что шестнадцатого августа в App Store появился аналог приложений Сбербанка - СБОЛ, однако спустя неделю его удалили из магазина вместе с тремя копиями приложений ВТБ.

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