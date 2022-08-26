После реконструкции моста в поселке Дарасун Забайкалья возобновили движение

В Забайкалье в поселке Дарасун Карымского района возобновили движение по новому мосту, который был реконструирован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы на объекте еще не закончены.

По словам и. о. руководителя регионального Минстроя Сергея Кривощекова, перевод движения на основной мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение для жителей Дарасуна и позволит приступить к разборке временного моста. На данный момент техническая готовность конструкции составляет 85%. Кроме того, подрядчик отремонтирует дорожное полотно между мостом и ранее реконструированным путепроводом, пишет chitamedia.su. Он также отметил, что при реконструкции моста было возведено пять опор на буронабивных сваях, которые заглубили в речное дно на 12 метров. Благодаря новым опорам увеличится срок службы моста, поскольку прежние опоры были на естественном основании. Следует отметить, что реконструкция моста через реку Ингоду и путепровода над Транссибом началась в 2019 году. Эти два объекта были построены 80 лет назад и пришли в аварийное состояние. Известно, что президент России Владимир Путин своим указом утвердил российские национальные проекты в 2018 году. Их целью является обеспечение социально-экономического развития России, повышение уровня жизни граждан, формирование условий для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Благодаря национальным проектам возводятся новые школы, дошкольные учреждения, проводится ремонт поликлиник, восстанавливаются дороги и благоустраиваются парки и скверы. В текущем году Забайкалье принимает участие в 11 нацпроектах. На их реализацию региональный бюджет выделит свыше 24 миллиардов рублей.

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