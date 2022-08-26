Нас травят, а вам плевать: жители Уфы пригласили Хабирова «подышать» в Черниковку

Горожане жалуются на нестерпимую вонь со стороны северной промзоны под постами Радия, в Минэкологии им отвечают, что оснований для проверок у них нет.

Сразу несколько одинаковых претензий к качеству воздуха появилось в комментариях на странице Радия Хабирова. Уфимцы пишут, что каждую ночь задыхаются от запаха химии, однако власти не принимают никаких заметных мер. «Радий Фаритович, побывайте, пожалуйста, поздним вечером в Черниковке, ощутите то, что ощущают её жители каждую ночь, этот запах, не запах, а вонь! Когда будут действия, а не отписки? Почему нас травят?», — возмутилась Гузель Т. Еще одна местная жительница пришла к выводу, что чиновникам «плевать» на проблемы жителей. «Ваши коллеги только пишут стандартные тексты и не более. Ничего не решает никто абсолютно», — считает она. Наталия С. ранее получила ответ Минэкологии о том, что в Уфе до 31 августа продержится антициклональный (безветренный) тип погоды, что способствует накоплению загрязняющих веществ в нижних слоях атмосферы. «Я правильно понимаю, что вы предлагаете миллиону человек нашего города потерпеть до 31 августа, а дальше как пойдет? Почему бы не приостановить деятельность данных предприятий, до установления „благоприятной“ для выбросов погоды. Кто-то гребёт деньги, а мы платим здоровьем», — возмущается она. В Минэкологии Башкирии в качестве «возможной причины появления запаха» указывают на выбросы предприятий нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики. Однако, сообщают в ведомстве, эти заводы контролирует Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. В жилой зоне за состоянием воздуха следит Роспотребнадзор. В Минэкологии также сообщили, что по итогам межведомственного совещания прокуратура согласовала Росприроднадзору внеплановуюпроверку нефтехимических предприятий, которая продлится до конца августа. В ведомстве также озвучили решение «усилить производственный экологический контроль на источниках выбросов и в санитарно-защитной зоне предприятий, принимать меры по снижению выбросов в атмосферу», а мэрии рекомендовали поливать автомобильные дороги.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter