Нас травят, а вам плевать: жители Уфы пригласили Хабирова «подышать» в Черниковку

Нас травят, а вам плевать: жители Уфы пригласили Хабирова «подышать» в Черниковку
Нас травят, а вам плевать: жители Уфы пригласили Хабирова «подышать» в Черниковку
Вчера, 08:59ОбществоНаталья БалыковаФото: 1MI
Горожане жалуются на нестерпимую вонь со стороны северной промзоны под постами Радия, в Минэкологии им отвечают, что оснований для проверок у них нет.

Сразу несколько одинаковых претензий к качеству воздуха появилось в комментариях на странице Радия Хабирова. Уфимцы пишут, что каждую ночь задыхаются от запаха химии, однако власти не принимают никаких заметных мер.

«Радий Фаритович, побывайте, пожалуйста, поздним вечером в Черниковке, ощутите то, что ощущают её жители каждую ночь, этот запах, не запах, а вонь! Когда будут действия, а не отписки? Почему нас травят?», — возмутилась Гузель Т.

Еще одна местная жительница пришла к выводу, что чиновникам «плевать» на проблемы жителей. «Ваши коллеги только пишут стандартные тексты и не более. Ничего не решает никто абсолютно», — считает она.

Наталия С. ранее получила ответ Минэкологии о том, что в Уфе до 31 августа продержится антициклональный (безветренный) тип погоды, что способствует накоплению загрязняющих веществ в нижних слоях атмосферы.

«Я правильно понимаю, что вы предлагаете миллиону человек нашего города потерпеть до 31 августа, а дальше как пойдет? Почему бы не приостановить деятельность данных предприятий, до установления „благоприятной“ для выбросов погоды. Кто-то гребёт деньги, а мы платим здоровьем», — возмущается она.

В Минэкологии Башкирии в качестве «возможной причины появления запаха» указывают на выбросы предприятий нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики. Однако, сообщают в ведомстве, эти заводы контролирует Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. В жилой зоне за состоянием воздуха следит Роспотребнадзор.

В Минэкологии также сообщили, что по итогам межведомственного совещания прокуратура согласовала Росприроднадзору внеплановуюпроверку нефтехимических предприятий, которая продлится до конца августа. В ведомстве также озвучили решение «усилить производственный экологический контроль на источниках выбросов и в санитарно-защитной зоне предприятий, принимать меры по снижению выбросов в атмосферу», а мэрии рекомендовали поливать автомобильные дороги.

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