На сайте ВЭФ-2022 опубликовали полную деловую программу форума

На сайте ВЭФ-2022 опубликовали полную деловую программу форума
На сайте ВЭФ-2022 опубликовали полную деловую программу форума
Вчера, 20:08ОбществоФото: forumvostok.ru
Полная версия деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ) опубликована на официальном сайте мероприятия. Главная тема обсуждений — «На пути к многополярному миру». Пройдут более 90 деловых встреч, на которых выступят свыше 330 спикеров и модераторов. Форум состоится 5 — 8 сентября во Владивостоке.

Полпред президента в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев назвал ВЭФ важным инструментом развития Дальневосточного региона. Здесь, по его словам, встречаются и разговаривают инвесторы, представители власти, проводятся переговоры и подписываются соглашения и контракты, сообщает vostokmedia.com.

В рамках форума эксперты обсудят участие России в мировой структуре, глобальное разделение труда, мировую логистику в современных условиях, стоимость финансовых рынков при утрате доверия, а также поднимут темы нового качества жизни для людей и патриотизма на смену толерантности. Говоря о логистике, спикеры поговорят о БАМе и Транссибе, СМП, новой системе снабжения, а также об аэропортовой инфраструктуре Дальнего Востока и Арктики. Важное место займет обсуждение бесшовного транспортного и логистического пространства Большой Евразии.

Отдельный блок будет посвящен молодежному предпринимательству, социальным сетям, бизнес-образованию и карьере. Ключевым мероприятием программы ВЭФ, как и в предыдущие годы, станет пленарное заседание.

«В этом году мы ждем гостей из более чем 60 стран, официальные делегации, инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в развитии региона», — отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

В первый день мероприятия, 5 сентября, состоится II Международный форум по сохранению тигра, главной целью которого является привлечение внимания международного сообщества к проблеме сохранения тигра.

Информационным партнером ВЭФ выступает холдинг 1MI.

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