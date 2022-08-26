«Металась в агонии»: хозяйка погибшей собаки о массовой травле животных в Уфе

Жители уфимского микрорайона Инорс сообщают о массовой гибели собак от отравления неизвестным веществом. Стоит отметить, что речь идёт не об уличных собаках, а домашних питомцах, которые съели или вдохнули отраву во время прогулки с хозяевами.
По меньшей мере, шесть четвероногих друзей человека за последнее время, отравившись, погибли в мучениях на руках хозяев. Именно такая история несколькими днями ранее произошла с Ксений Всеволжской.
По словам девушки, она, как обычно, прогуливалась по окрестностям со своим питомцем — метисом лайки. Отмечается, что собака в течение всей прогулки была на поводке под присмотром хозяйки.
— Собаку выгуливали в Инорсе в вечернее время, маршрут пролегал через двор Янаби, 67, аллею между двумя детсадами, и окрестности 60 школы, выгул на поводке под присмотром, ничего не ела, собака также послушно реагирует на команду «фу», — рассказывает девушка.
Однако вскоре после прогулки у собаки были признаки пищевого расстройства, а позднее она начала биться в конвульсиях и метаться по всей квартире.
По словам хозяйки, животное все же удалось успокоить. Взяв собаку на руки, хозяева направились в ближайшую ветеринарную клинику, однако было слишком поздно — питомец скончался на руках владельцев, когда те едва успели пересечь порог ветклиники. По предположению сотрудников медучреждения, собака скончалась от отравления препаратом, применяемым для лечения туберкулёза у людей.
— Собаку вырвало пару раз, далее начались конвульсии, непроизвольное мочеиспускание, она лаяла и металась по комнате, не подпускала к себе, собака довольно крупная, больше 20 кг, метис лайки, — говорит Ксения.
Ксения Всеволжская также отмечает, что в отделении клиники «Забота» в уфимском микрорайоне Черниковка ранее было зарегистрировано несколько случаев отравления домашних питомцев со схожими симптомами. Примечательным, по мнению девушки, является также тот факт, что на территории района местные жители в последнее время неоднократно находили мёртвых голубей. Также в какой-то момент в одном из дворов в микрорайоне исчезли все коты.
На вопрос о том, кто, по её мнению, может стоять за массовым отравлением домашних питомцев, Ксения отвечает, что для себя она остановилась на трех вариантах — ветнадзор, догхантеры, ЖЭУ или их подрядчики, которые ранее с размахом травили крыс на территории района.
По словам девушки, на территории района ещё несколькими годами ранее должен был появиться приют для бродячих животных, однако тот так и не был построен. В разговоре с местными жителями Ксении также удалось узнать, что ранее здесь был случай с сотрудником ветслужбы, который травил собак по заказу администрации, в которую постоянно поступают жалобы о бродячих псах.
В свою очередь, в поисках справедливости девушка обратилась к жителям микрорайона, рассказав о случившемся, а также, попросив тех, кто столкнулся с подобным связаться с ней.
— Я лично никуда не обращалась, у меня нет такого опыта, но мы планируем с пострадавшими и родителями писать коллективное заявление/жалобу/иск. Пока что не было возможности разбираться в нюансах, да и моральных сил нет, — рассказывает Ксения.
При этом многие пользователи, прочитав о случившемся, начали выцеплять из текста отдельные детали, рассказывая о том, что хозяева в ходе прогулок со своими питомцами не убирают за теми экскременты, а также выгуливают собак без поводка. Некоторые не без доли цинизма пишут о том, что вся проблема здесь в том, что собаки отравились лишь из-за того, что хозяева выгуливали их без намордника, как бы игнорируя при этом тот факт, что животное погибло из-за отравления неизвестным веществом, которое кто-то разбросал по улице.
— Мало кого волнует суть: в спальном районе разбросана отрава какими-то неадекватными людьми, у садиков, у школ, любой может стать очевидцем агоний бездомной или домашней собаки, это ужасное зрелище, любой может потерять питомца в считанные минуты, яд может попасть и к детям, — резюмирует девушка.
Отметим, что это не первый случай, когда в Уфе сообщается о массовой гибели животных от отравления. Так, весной этого года на территории Калиниского района было зарегистрировано не менее 40 случаев, когда собакам из-за отравления понадобилась помощь ветеринаров. Многих четвероногих питомцев спасти не удалось.
Так, от отравления неизвестным веществом с прошлой весной скончался пес по кличке Малыш. Вместе с хозяйкой — пенсионеркой из посёлка Максимовка под Уфой они гуляли по окрестностям, а после у животного случился приступ, в результате которого собака скончалась на руках безутешной хозяйки.