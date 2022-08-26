Мэрия объяснила, из-за чего в Уфе забил фонтан высотой с пятиэтажку

Такие работы в обязательном порядке проходят в рамках подготовки к отопительному сезону, отметили в мэрии. Это нужно, чтобы найти и вовремя восстановить слабые звенья в теплосетях. В противном случае подобная авария может произойти зимой, и тогда устранять ее придется в экстренном порядке.
Накануне такие испытания привели к образованию многометрового водяного «фонтана». Аварийные службы оперативно устраняли протечку. Жителям Уфы компания «БашРТС» принесла извинения за временные неудобства. В настоящее время, как следует из онлайн-камер Ufanet, «фонтан» больше не бьет из-под земли. Вода не заливает перекресток.
Как сообщили Mkset в мэрии, в настоящее время аварию полностью устранили.
«Сейчас „БашРТС“ восстанавливает покрытие», — сказал сотрудник пресс-службы.