Мэрия объяснила, из-за чего в Уфе забил фонтан высотой с пятиэтажку

Мэрия объяснила, из-за чего в Уфе забил фонтан высотой с пятиэтажку
Мэрия объяснила, из-за чего в Уфе забил фонтан высотой с пятиэтажку
Вчера, 09:27ОбществоНаталья БалыковаФото: Ткелеграм-канал БашДТП
В администрации рассказали, что во время гидравлических испытаний лопнул трубопровод тепломагистрали.

Такие работы в обязательном порядке проходят в рамках подготовки к отопительному сезону, отметили в мэрии. Это нужно, чтобы найти и вовремя восстановить слабые звенья в теплосетях. В противном случае подобная авария может произойти зимой, и тогда устранять ее придется в экстренном порядке.

Накануне такие испытания привели к образованию многометрового водяного «фонтана». Аварийные службы оперативно устраняли протечку. Жителям Уфы компания «БашРТС» принесла извинения за временные неудобства. В настоящее время, как следует из онлайн-камер Ufanet, «фонтан» больше не бьет из-под земли. Вода не заливает перекресток.

Как сообщили Mkset в мэрии, в настоящее время аварию полностью устранили.

«Сейчас „БашРТС“ восстанавливает покрытие», — сказал сотрудник пресс-службы.

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