Литвинова показала архивное фото ко дню рождения Земфиры

Литвинова показала архивное фото ко дню рождения Земфиры
Литвинова показала архивное фото ко дню рождения Земфиры
Вчера, 09:47ОбществоНаталья БалыковаФото: Instagram*
Певице сегодня исполняется 46 лет, сейчас она находится в Париже.

Рената Литвинова опубликовала фото с Земфирой на своей странице в Instagram*.

«С Днём Рождения, Земфира!!!», — написала актриса под снимком.

В комментариях под постом певицу также поздравили многочисленные поклонники.

Как сообщал Mkset, по данным ряда СМИ, певица с подругой Ренатой Литвиновой выехали из России несколько месяцев назад. Земфиру внесли в списки нежелательных музыкантов на территории России.

Земфира продолжает заниматься творчеством — в мае был снял клип на ее песнб «Мясо», в видеоряд вошли рисунки Литвиновой на антивоенную тематику. А в октябре начнется ее гастрольный тур «Borderline Tour 2022». Земфира выступит на Кипре, в Израиле, Праге, Гамбурге, Париже и Лондоне.

*Cоцсеть принадлежит к Meta Platforms Inc. которую суд признал экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.

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