Литвинова показала архивное фото ко дню рождения Земфиры

Земфира продолжает заниматься творчеством — в мае был снял клип на ее песнб «Мясо», в видеоряд вошли рисунки Литвиновой на антивоенную тематику. А в октябре начнется ее гастрольный тур «Borderline Tour 2022». Земфира выступит на Кипре, в Израиле, Праге, Гамбурге, Париже и Лондоне.