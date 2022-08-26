Легендарный завод имени Седина отмечает 111-летие

Это не только правопреемник торгового знака, но и продолжатель традиций легендарного завода, некогда отправлявшего тысячи станков в страны Восточной Европы и не только.
Изначально завод носил название “Кубаноль” и занимался производством оборудования для нефтяников. После начала Первой мировой работники предприятия начали собирать снарядные корпуса. А в 1915 году здесь создали первый токарный станок.
Позже на заводе выпустили лоботокарный станок с планшайбой диаметром 2500 миллиметров. Велась работа и по другим направлениям – изготавливались бульдозеры, паровые свайные молоты, паровые дорожные катки и другая техника. Было налажено производство первых российских металлорежущих станков. Тогда ещё очень простых.
В 1922 году заводу присвоили имя Глеба Митрофановича Седина - бывшего работника предприятия, погибшего в гражданскую войну.
В 1937 году впервые в СССР на заводе создали одностоечный токарно-карусельный станок. В Великую Отечественную завод имени Седина снова выполнял оборонные заказы. В 1943 году он был эвакуирован и производство пришлось начинать практически с нуля. Впрочем, администрация предприятия и рабочие приложили максимум усилий, чтобы не только восстановить завод, но и расширить производство. Удалось даже построить новый цех.
В 1975 году завод выпустил первый в нашей стране станок с ЧПУ. К слову, это был один из первых подобных станков в мире. Уже к концу 80-х годов прошлого столетия предприятие стало самым крупным станкостроителем СССР. В период расцвета завод работал не только для нужд Советского Союза, но и поставлял продукцию еще в 65 стран.
Однако в 90-е годы некогда мощное предприятие раздробили на десятки фирм, которые поочерёдно банкротились. Только в мае 2016 года на основе завода имени Седина было создано новое предприятие – ООО “Южный завод тяжелого станкостроения”. Сейчас ЮЗТС находится на 5-м месте в списке российских станкостроительных заводов по объемам производства.
В настоящее время ЮЗТС изготавливает станки и обрабатывающие центры для многих промышленных сфер. Сейчас здесь работает более 150 сотрудников, и их число постоянно растёт.
Завод входит в перечень системообразующих предприятий Краснодарского края. Главными заказчиками выступают отечественные госкорпорации. Продукцию везут в Сибирь, на Урал и в Центральную Россию. Кроме этого, она востребована в ближнем зарубежье.
Весной прошлого года ЮЗТС стал лауреатом краевого конкурса “Сделано на Кубани”. Награду принесла модель VC32 Gantry Machine. Это токарно-фрезерно-расточный центр массой свыше 80 тонн. Оснащённое пятиосевой системой ЧПУ изделие заменяет сразу несколько станков. Центр предназначен для обработки с высокой точностью больших деталей, имеющих сложную конфигурацию.
В пресс-центре ЮЗТС отметили, что в последние годы интерес к российским станкам существенно вырос. При этом завод успешно занимается импортозамещением. В ближайшее время стартует производство станков, ранее привозимых из-за границы. В данный момент специалисты завода проектируют фрезерные обрабатывающие центры с возможностью пятикоординатной обработки. На данный момент в производстве более 20 обрабатывающих центров и сложных станков.
В последние 3 года ЮЗТС четырёхкратно увеличил объём выпускаемой продукции. Руководство завода анонсировало план по занятию четверти российского рынка по номенклатуре выпускаемой продукции.