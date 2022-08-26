Кидается на всех подряд: в Башкирии собака покусала полицейского и еще троих жителей

Местные жители сообщают, что в городском парке агрессивное животное набросилось на нескольких человек, в том числе на полицейского. В результате все они обратились в травмпункт.

Кто-то успел скрыться от пса в подъезде, кто-то был покусан. Три девочки спасались, стоя на скамейке и боясь не то что пошевелиться, а даже громко дышать, рассказала одна из местных жительниц. «Администрация, примите меры! Сколько можно опасаться находиться в городских парках и на детских площадках?», — обратилась она к местным властям. Девочки спасались на скамейке, боясь дышать Фото: Алина Г. Ее поддержали другие очевидцы и пострадавшие в инциденте. Собака, по их словам, «кидается на всех подряд». «Я находилась в приёмном покое по другому поводу. Пока мы ожидали, примерно за 30 минут поступило четыре человека. Говорили, что одна и та же собака в парке Киселёва. Маленькая девочка, женщина 1955 года рождения, парень 2008 года рождения. И последним пришёл сотрудник полиции, которого отправили в парк по просьбе людей. Как он сказал, собаку так и не удалось поймать, она убежала», — сообщила Мария К. Наталья Соколова рассказала Mkset, что еле успела закрыть собой от злого пса четырехлетнюю дочку. Собака целилась в девочку, в последний момент женщине удалось встать между ними. По словам Натальи, нападение произошло внезапно, когда она с ребенком шла с остановки общественного транспорта. Девочка сильно испугалась. Самой женщине предстоит пройти курс уколов против бешенства. «Выдрала здоровый клок мяса. Сегодня дочка побоялась идти на остановку — пришлось вызывать такси», — рассказала она. Наталья говорит, что проблема агрессивных бродячих собак в Благовещенске — очень «больная». После вчерашнего инцидента она, как и другие пострадавшие, написала заявление в полицию. Документы должны передать в городскую администрацию для принятия мер. Инцидент произошел вчера вечером, однако тот же пес, по словам местных жителей, до сих пор продолжает нападать на людей. Утром в пятницу агрессивное животное заметили возле городской поликлиники. «Люди по траве и клумбам пробираются ко входу! Наверно, даже если загрызёт кого-то, все равно администрация и отлов будут делать вид, что все так и должно быть!», — возмущается Анна К. Жители требуют от администрации принять меры, ведь скоро дети пойдут в школу, и их безопасность под угрозой. Многие пользователи считают, что такое животное нельзя выпускать на улицу. Некоторые даже предлагают «стрелять или усыплять» всех бездомных собак. Закон о гуманном обращении с животными запрещает делать это. «Ваша стерилизация не помогает, вы поймите уже! Мало вам случаев что ли? Сколько можно, где отлов?», — пишут жители. Mkset попросил прокомментировать ситуацию в мэрии Благовещенская и в республиканском МВД.

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