Инвалид детства Максим Пахомов из Башкортостана свою болезнь сделал символом борьбы

Инвалид детства Максим Пахомов из Башкортостана свою болезнь сделал символом борьбы
Инвалид детства Максим Пахомов из Башкортостана свою болезнь сделал символом борьбы
Вчера, 11:45ОбществоФото: 1MI
«Самое главное — сделать первый шаг» — с этой фразы мама 21-летнего парня начинает интервью в проекте #безграничные_возможности2022. Но вряд ли найдутся слова, чтобы описать, каким непростым был этот путь…

…Первые секунды интервью. В кадре двое. Женщина средних лет — её зовут Лариса, рядом её сын — Пахомов Максим. Парню 21 год, но, если не знать об этом заранее, определить возраст молодого человека сложно.

…Кажется, словно пишешь ремарки к пьесе. Наверное, так правильнее будет подобрать точные формулировки к судьбе человека, который разительно отличается от большинства. Но в то же время воплощает борьбу и независимость.

При незнакомцах слова молодому человеку даются с трудом. Мама озвучивает за него всё, что по жестокой иронии не в силах вырваться за пределы его связок. Но чувствуя и понимая, что говорят именно о нём, Максим улыбается. Короткая эмоция — это много! Это значит — человек жив! Дышит! Способен снова и снова открывать глаза и встречать новый день.

«Мой сын занимается плаванием около шести лет…» — произносит мама в кадре. И в этот момент понимаешь: невероятно!

У Максима Пахомова с детства инвалидность. Всё началось с внезапных припадков. И врачи вынесли приговор: эпилептический синдром. Мозг мальчика — как диковинная шкатулка — без объявления войны атаковал организм мучительными приступами. А вслед за ними вскоре в анамнезе появился еще один диагноз: сколиоз. Сложнейшее неврологическое заболевание, очевидно, поставило бы крест на судьбе ребёнка. Но материнская воля оказалась сильнее недуга. Максиму всегда нравилась вода. Так плавание и стало главным помощником в борьбе с болезнью.

«Достичь успеха помогает дисциплинированность, которую очень сложно, конечно, развивать. Нужно заставить себя начать день с тренировки. Необязательно для этого идти во дворец спорта. Дома какие-то упражнения поделать, получить заряд бодрости» — вторая минута интервью и в словах мамы звучит невыраженная сила. Видно, как непросто ей было выстроить по минутам каждый день самого близкого человека. Активистам проекта #безграничные_возможности2022 Лариса признается: ей и в голову не могло прийти, что однажды обыкновенная физическая поддержка организма принесет невероятные результаты. Максим теперь не просто занимается плаванием для души. Для него это — соревновательный вид спорта. Он участвует в соревнованиях, одерживает победы и получает награды.

В кадре улыбаются оба. Весь мир для них заключен друг в друге. Плоть от плоти ее — он давно самостоятельно учится лепить мечту, но нить, связывающая особенного ребёнка и особенную мать, так прочна, что даже под прицелом камеры Максим то и дело украдкой пытается поймать ее взгляд…

Его сознание — редкая особенность. До конца не знаешь, о чём он думает и как разрозненные синапсы превращаются в сознание. Но если бы можно было за кадром пропустить внутренний монолог, получилось бы примерно так:

«На соревнованиях рядом со мной моя мама, она гордится мной и всегда поддерживает. За мои спортивные достижения я имею региональные и Республиканские грамоты и золотые, серебряные и бронзовые медали. У меня большое желание продолжать заниматься спортом и на собственном примере показать, что инвалид — это не приговор. Это мужество и сила!»

Говорит мама мальчика — совершенно оптимистично и просто, как о возможности варить кофе по утрам или готовить омлет:

«Планы есть. Выезжать куда-нибудь, возможно даже за пределы Республики. Глядишь, и паралимпийские игры…»

…И теперь, оглядываясь назад Лариса вспоминает лишь страх. Первое время он был её единственным компаньоном…

«Было страшно — справится ли… Совет? Не бояться ничего, никаких преград для нас не существует. Идти вперёд и только с песней…»

Максим Пахомов рассматривает свои многочисленные дипломы так, словно спорт — это единственная отдушина. Однако потенциал этого человека безграничен во все края. Он любит музыку и увлекается театром. Сцена действительно преображает Максима и это тоже бонус в копилку терапии. Невероятная судьба — скажет кто-то, но для Ларисы и Максима — самая обычная. Ведь сравнивать-то не с чем. Есть просто дорога, на которой путешествие в тысячу миль началось однажды с одного шага…

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