Инвалид детства Максим Пахомов из Башкортостана свою болезнь сделал символом борьбы

«Достичь успеха помогает дисциплинированность, которую очень сложно, конечно, развивать. Нужно заставить себя начать день с тренировки. Необязательно для этого идти во дворец спорта. Дома какие-то упражнения поделать, получить заряд бодрости» — вторая минута интервью и в словах мамы звучит невыраженная сила. Видно, как непросто ей было выстроить по минутам каждый день самого близкого человека. Активистам проекта #безграничные_возможности2022 Лариса признается: ей и в голову не могло прийти, что однажды обыкновенная физическая поддержка организма принесет невероятные результаты. Максим теперь не просто занимается плаванием для души. Для него это — соревновательный вид спорта. Он участвует в соревнованиях, одерживает победы и получает награды.