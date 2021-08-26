Жители нижегородской деревни Песочное жалуются на запах химии с завода «Караван-СК»

Деревня Песочное Богородского района Нижегородской области вновь подверглась «химической атаке». Ее жители массово жалуются на резкий неприятный запах. Они считают, что его появление связано с работой местного завода ООО «Караван-СК», занимающегося производством кож.

Как сообщает newsnn.ru, люди собрали подписи под петицией с призывом к местной власти заняться, наконец, данной проблемой. Они говорят, что запах настолько силен, что им приходится жить с закрытыми окнами. «Каждую ночь мы задыхаемся от зловония, похожего на смесь канализационного запаха и какой-то химии, который впоследствии распространяется по всему Богородску», — говорят они в своем обращении к властям. Это уже не первая попытка достучаться до чиновников. Люди уже много раз писали жалобы в различные инстанции, но вновь и вновь получали отписки. Жители Песочного говорят о проходящей по полю возле их деревни канализационной трубе, соединяющейся с полуоткрытым люком. По их словам, источник запаха находится именно там. Хотя ООО «Караван-СК» постоянно отчитывается о строительстве очистных сооружений, но результата не видно. По мнению местных жителей, причиной этого может быть то, что директор предприятия является также и депутатом Богородского муниципального округа, возглавляя в Совете депутатов комиссию по экологии. В начале месяца решением Арбитражного суда Нижегородской области с «Каравана-СК» должно быть взыскано более 17,1 миллиона рублей. Суд посчитал его виновным в негативном воздействии на работу централизованной системы водоотведения. Этой истории уже почти четыре года. Иск против компании в 2017 году был подан Производственным управлением канализационного хозяйства Богородского района. В результате исследования выяснилось, что в сточных водах превышено количество загрязняющих веществ, среди них водород и хром. В связи с чем предприятию был выставлен счет, который оно так и не оплатило. После чего и было принято решение обратиться в суд. А в минувшем году «Караван-СК» был привлечен к ответственности уже межрегиональным управлением Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии. Надзорное ведомство установило, что предприятие, проводя инвентаризацию стационарных источников и расчет нормативов выбросов, пользовалось левыми методиками расчета не из официального перечня. В ближайшее время в планах сотрудников Росприроднадзора провести очередную проверку предприятия.

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