Жители Башкирии принесли в жертву барана и молитвами вызывают дождь

Жители республики решили пойти на крайние меры. Они вышли на улицу, совместно прочитали намаз и принесли в жертву барана. Все эти обряды они провели, чтобы «вызвать дождь», пишет «Эхо Москвы в Уфе».
Местные жители публикуют в соцсетях видеозаписи, на которых видно, как на месте, где раньше протекала река, теперь сухо.
Также в Интернете появилось видео, на котором житель деревни Искужино Зилаирского района показывает высохшее дно реки Зилаир. Глава Кашкаровского сельсовета Зухра Зайнуллина подтвердила, что река действительно пересохла. Она рассказала, что местные жители провели обряд жертвоприношения и прочитали молитву для вызова дождя.
Напомним, ранее жительница Башкирии пожаловалась на отдыхающих на «Сковородке» — участке берега реки Инзер возле Розовых скал в Белорецком районе. По её словам, люди оставляют машины прямо на берегу реки, из-за чего там стало пыльно и перестала появляться растительность. Отдыхающие оставляют мусор, бросают его в реку. Женщина призвала закрыть дорогу для автомобилей к берегу, нанять патруль и штрафовать нарушителей.