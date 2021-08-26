Жители Башкирии принесли в жертву барана и молитвами вызывают дождь

Напомним, ранее жительница Башкирии пожаловалась на отдыхающих на «Сковородке» — участке берега реки Инзер возле Розовых скал в Белорецком районе. По её словам, люди оставляют машины прямо на берегу реки, из-за чего там стало пыльно и перестала появляться растительность. Отдыхающие оставляют мусор, бросают его в реку. Женщина призвала закрыть дорогу для автомобилей к берегу, нанять патруль и штрафовать нарушителей.