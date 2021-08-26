Жара, дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие дни

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды в республике на ближайшие три дня.

Сегодня, 26 августа, воздух прогреется до +24...+29 градусов, по югу до +34 градусов. Местами ожидаются кратковременный дождь, гроза и южный умеренный ветер, переходящий на северный, возможны сильные порывы ветра. 27 августа снова прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный умеренный, днём в отдельных районах порывистый. Ночью температура воздуха составит +9...+14 градусов, по югу +19 градусов, днём +24...+29 градусов, в южных районах +34 градусов. В субботу, 28 августа, местами возможно кратковременные дожди и грозы. Столбик термометра ночью достигнет отметки +9...+14 градусов, на юге республике +19 градусов, днём потеплеет до +20...+25 градусов, по югу до +27...+32 градусов.

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