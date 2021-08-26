В Кушнаренковском районе Башкирии откроют ещё один стационар для пожилых

В Кушнаренковском районе Башкирии откроют ещё один стационар для пожилых
В Кушнаренковском районе Башкирии откроют ещё один стационар для пожилых
Вчера, 21:11ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Филиал стационарного отделения для пожилых и инвалидов планируется открыть в здании бывшей школы в селе Канлы.

Проект обсужден на предпринимательском часе в администрации Кушнаренковского района. Сейчас в селе Шарипово действует центр социального обслуживания населения «Доверие-К» со стационаром на 40 койко-мест. Он переполнен и мест не хватает. Выходом из положения может стать открытие филиала стационарного отделения в селе Канлы.

Администрация района одобрила проект и пообещала поддержку в оформлении договора на безвозмездное пользование зданием бывшей школы и земельным участком.

Работа идет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Запущенный по инициативе президента страны Владимира Путина, он предполагает, что к 2030 году число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства должно увеличиться до 25 млн человек. Речь, прежде всего, идет об улучшении условий ведения предпринимательской деятельности, предоставлении доступа к ресурсам и акселерации бизнеса.

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