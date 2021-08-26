В Башкирии второй день подряд устанавливается температурный рекорд

Синоптики Башгидрометцентра зафиксировали очередной температурный рекорд. Так, сначала 24 августа максимальная температура воздуха составляла +36,4 градуса, тем самым перекрыла абсолютный максимум 1940 года +34,2 градуса.
Отметим, что и 25 августа в Башкирии сохранялась аномальная жара, температура воздуха поднималась до +34,5 градуса. Синоптики сообщают, что температурный максимум 25 августа был зафиксирован в 2016 году и составлял +33,6 градуса.
Напомним, что в Башкирии только за последний месяц было установлено 9 температурных рекордов.