В Башкирии готовят новый проект трассы М-7 «Волга»

В Башкирии готовят новый проект трассы М-7 «Волга»
В Башкирии готовят новый проект трассы М-7 «Волга»
Вчера, 09:20ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Теперь трасса пройдет в обход населенных пунктов.

В Уфе обсудили новый проект строительства трассы м-7 «Волга», где также принимал участие глава Башкирии Радий Хабиров. Так, первоначальная проектировка подразумевала, что трасса будет проходить напрямую через 5 населенных пунктов, таких как Исаметово, Верхнеяркеево, Ишкарово, Лаяшты и Асяново. Сообщается, что новая ось трассы уже была утверждена главами муниципалитетов, также учтены и возможные риски, связанные с дорожно-транспортными происшествиями.

Известно, что на данный момент проходят работы по подготовке 104 участков, протяжённостью 65 километров, для дальнейшего строительства трассы, в частности сообщается, что ведутся археологические изыскания.

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