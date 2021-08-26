В Башкирии готовят новый проект трассы М-7 «Волга»

В Уфе обсудили новый проект строительства трассы м-7 «Волга», где также принимал участие глава Башкирии Радий Хабиров. Так, первоначальная проектировка подразумевала, что трасса будет проходить напрямую через 5 населенных пунктов, таких как Исаметово, Верхнеяркеево, Ишкарово, Лаяшты и Асяново. Сообщается, что новая ось трассы уже была утверждена главами муниципалитетов, также учтены и возможные риски, связанные с дорожно-транспортными происшествиями.