Врача Глеба Глебова возмутил масштаб открытия чемпионата WorldSkills в Уфе

Доктор Глебов напомнил, что в мире — пандемия коронавируса, а в больницах не хватает лекарств и мест для пациентов.

Уфимский «ковидный» доктор Глебов у себя в социальных сетях возмутился масштабностью мероприятия. Так, в частности, он поблагодарил главу Башкирии за красивое шоу, однако также и напомнил, что в мире идет пандемия коронавируса, а в республиканских больницах нехватка лекарств и мест для пациентов. Для наглядности доктор привел в пример «комичную» историю, где все заработанные деньги семьи распределяет один человек, но берет почему-то только машину в кредит. — Также и с бюджетом Республики Башкортостан, самый концертный регион России, — завершил свое сообщение доктор. Также Глебов предположил, что после выборов снова будет ожесточение мер. Отметим, что у Доктора Глебова насчитывается почти 68 тысяч подписчиков, часть которых также разделила мнение мужчины.

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