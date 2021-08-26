Ученые Аргентины: антитела после «Спутника V» блокируют штамм «дельта»

Исследование провели ученые из Аргентины, сообщают РИА Новости со ссылкой на министерство науки, технологий и инноваций страны, пишет 360tv.ru. Ученые проанализировали количество антител и способность обезвреживать ковид и его варианты на 1,8 тыс. образцах крови. Их брали у переболевших коронавирусом и тех, кого болезнь коснулась, в том числе, через 21, 42, 120 и 180 дней после прививки «Спутником V».
В ведомстве прокомментировали опасения о снижении количества антител, которое генерируется после прививки и сказали, что впервые исследования ученых Аргентины демонстрирует увеличение нейтрализующей силы антител против ковида с учетом времени получения вакцины.
В министерстве добавили: исследование аргентинских экспертов подтвердило нарастающую эффективность нейтрализующих антител через шесть месяцев после прививки «Спутником V». Эксперты выяснили, что антитела способны блокировать инфекцию, вызванную штаммом «дельта».