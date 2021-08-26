Ученые Аргентины: антитела после «Спутника V» блокируют штамм «дельта»

Антитела, которые вырабатываются после прививки «Спутником V», постепенно набирают нейтрализующие силу против ковида. По мнению специалистов, они могут блокировать инфекцию, которую вызывает штамм «дельта».

Исследование провели ученые из Аргентины, сообщают РИА Новости со ссылкой на министерство науки, технологий и инноваций страны, пишет 360tv.ru. Ученые проанализировали количество антител и способность обезвреживать ковид и его варианты на 1,8 тыс. образцах крови. Их брали у переболевших коронавирусом и тех, кого болезнь коснулась, в том числе, через 21, 42, 120 и 180 дней после прививки «Спутником V». В ведомстве прокомментировали опасения о снижении количества антител, которое генерируется после прививки и сказали, что впервые исследования ученых Аргентины демонстрирует увеличение нейтрализующей силы антител против ковида с учетом времени получения вакцины. В министерстве добавили: исследование аргентинских экспертов подтвердило нарастающую эффективность нейтрализующих антител через шесть месяцев после прививки «Спутником V». Эксперты выяснили, что антитела способны блокировать инфекцию, вызванную штаммом «дельта».

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