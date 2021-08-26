Ребенок на карнизе, юбилей Земфиры и ДТП с чиновником. Итоги дня в Башкирии

Ребенок на карнизе, юбилей Земфиры и ДТП с чиновником. Итоги дня в Башкирии
Ребенок на карнизе, юбилей Земфиры и ДТП с чиновником. Итоги дня в Башкирии
Вчера, 21:19ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Главные новости Уфы и Башкирии на 26 августа 2021 года.

В Уфе на карнизе девятого этажа одного из многоэтажных домов оказался 4-летний ребенок. Спасатели Управления гражданской защиты города Уфы выехали на вызов. Группа спасателей отправилась на крышу, а один из сотрудников остался во дворе, там он разговаривал с ребенком. закончилась история крайне неожиданно, но счастливо. Ребенок без посторонней помощи вернулся в квартиру.

Прожиточный минимум на человека в Башкирии с 2022 года составит 10 397 рублей, следует из постановления от 25 августа, подписанного премьер-министром правительства Андреем Назаровым. Согласно документу, с 1 января следующего года размер прожиточного минимума для трудоспособных жителей республики увеличится до 11 333 рублей, для пенсионеров — 9 845 рублей, для детей — 10 329 рублей.

Стало известно о ДТП с участием замглавы Мишкинского района и 10-летней девочки. Сообщается, что 14 августа Динар Муртазин на автомобиле Toyota Corolla наехал на 10-летнюю девочку, которая в это время переходила дорогу. По данным из социальных сетей, девочка была доставлена в больницу с сотрясением мозга, ушибом затылка, шеи и переломом плеча, на данный момент известно, что девочку из больницы выписали.

В Башкирии в рамках проведения чемпионата WorldSkills состоялось пленарное заседание на тему «Эффект Worldskills в масштабах страны: от участия в чемпионате до реализации нацпроекта», где Радий Хабиров рассказал о желании «заякорить» за Уфой проведение последующих нацфиналов WorldSkills. По мнению главы региона, в Башкирии для этого есть все необходимые ресурсы.

Сегодня известная певица из Уфы отмечает свой 45 день рождения. Поклонники певицы не просто поздравили звезду, но и подарили ей подарок, ценность которого для музыканта сложно переоценить. В нем они не только рассказывают о том, что для них значит творчество Земфиры Рамазановой. Музыканты Сергей Майборода – музыкант Большого театра Лисеу Барселона и Эма Ломакова – виолончелистка и композитор из Берлина исполнили композиции певицы на виолончели и фортепиано.

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