Ребенок на карнизе, юбилей Земфиры и ДТП с чиновником. Итоги дня в Башкирии

Сегодня известная певица из Уфы отмечает свой 45 день рождения. Поклонники певицы не просто поздравили звезду, но и подарили ей подарок, ценность которого для музыканта сложно переоценить. В нем они не только рассказывают о том, что для них значит творчество Земфиры Рамазановой. Музыканты Сергей Майборода – музыкант Большого театра Лисеу Барселона и Эма Ломакова – виолончелистка и композитор из Берлина исполнили композиции певицы на виолончели и фортепиано.