Радий Хабиров рассказал как скоро интернет появится и в отдаленных районах Башкирии

Радий Хабиров рассказал как скоро интернет появится и в отдаленных районах Башкирии
Радий Хабиров рассказал как скоро интернет появится и в отдаленных районах Башкирии
Вчера, 15:38ОбществоИрина ДеревянчукФото: Страница в соцсети Радия Хабирова
Следующим этапом по словам Хабирова станет улучшение качества интернет-сигнала.

Радий Хабиров сообщил на своей странице в социальной сети о том как работает республиканский проект «Доступный Интернет», который был запущен в 2020 году. По словам Хабирова без доступа в интернет оставались 400 тысяч человек, то есть десятая часть населения региона. Сейчас ситуация меняется – известно, что до конца 2021 года интернет будет проведен везде. Из поста Хабирова следует, что в 165 населенных пунктах ведутся строительно - монтажные работы, в 19 населенных пунктах работы уже завершены.

– До Нового года планируем закончить, – уточнил он.

Радий Хабиров сообщил, что сейчас строятся распределительные сети и к ним подключают дома. Интернет для жителей отдаленных районов проведут бесплатно, бюджет республики выделил 6 250 рублей на дом. Рассказал глава региона и о планах по улучшению качества интернет-сигнала.

– Нам важно, чтобы у каждый житель нашей республики мог без проблем выходить в интернет, учиться, развиваться, в том числе и с помощью IT-технологий, – резюмировал Хабиров.

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