Радий Хабиров рассказал как скоро интернет появится и в отдаленных районах Башкирии

Радий Хабиров сообщил на своей странице в социальной сети о том как работает республиканский проект «Доступный Интернет», который был запущен в 2020 году. По словам Хабирова без доступа в интернет оставались 400 тысяч человек, то есть десятая часть населения региона. Сейчас ситуация меняется – известно, что до конца 2021 года интернет будет проведен везде. Из поста Хабирова следует, что в 165 населенных пунктах ведутся строительно - монтажные работы, в 19 населенных пунктах работы уже завершены.