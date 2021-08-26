Радий Хабиров рассказал как скоро интернет появится и в отдаленных районах Башкирии

Радий Хабиров сообщил на своей странице в социальной сети о том как работает республиканский проект «Доступный Интернет», который был запущен в 2020 году. По словам Хабирова без доступа в интернет оставались 400 тысяч человек, то есть десятая часть населения региона. Сейчас ситуация меняется – известно, что до конца 2021 года интернет будет проведен везде. Из поста Хабирова следует, что в 165 населенных пунктах ведутся строительно - монтажные работы, в 19 населенных пунктах работы уже завершены.
– До Нового года планируем закончить, – уточнил он.
Радий Хабиров сообщил, что сейчас строятся распределительные сети и к ним подключают дома. Интернет для жителей отдаленных районов проведут бесплатно, бюджет республики выделил 6 250 рублей на дом. Рассказал глава региона и о планах по улучшению качества интернет-сигнала.
– Нам важно, чтобы у каждый житель нашей республики мог без проблем выходить в интернет, учиться, развиваться, в том числе и с помощью IT-технологий, – резюмировал Хабиров.