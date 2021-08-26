Пенсионерка из Тюмени потратит президентскую выплату на волонтерство

Пенсионерка из Тюмени потратит президентскую выплату на волонтерство
Пенсионерка из Тюмени потратит президентскую выплату на волонтерство
Вчера, 22:33ОбществоФото: pxhere.com
Пенсионерка из Тюмени Светлана Шульц планирует потратить сентябрьскую выплату в 10 тыс. рублей на волонтерскую деятельность.

В интервью ИА «Тюменская линия» она рассказала, что рада за себя и за других пожилых жителей региона (всего в области выплата будет начислена более 409 тыс. человек).

«Для всех новость о выплатах стала приятной неожиданностью», – цитирует ее Infox.

Отмечается, что Светлане Шульц 62 года. В течение последних 1,5 года лет она на пенсии, ранее работала в школе учителем русского языка и литературы, а также трудилась в качестве социального педагога. В настоящее время она является активисткой «Штаба серебряных волонтеров».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы