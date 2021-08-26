Пенсионерка из Тюмени потратит президентскую выплату на волонтерство

Отмечается, что Светлане Шульц 62 года. В течение последних 1,5 года лет она на пенсии, ранее работала в школе учителем русского языка и литературы, а также трудилась в качестве социального педагога. В настоящее время она является активисткой «Штаба серебряных волонтеров».