«Надеюсь, оклемается»: волонтер упала в обморок на мероприятии WorldSkills в Уфе

«Надеюсь, оклемается»: волонтер упала в обморок на мероприятии WorldSkills в Уфе
«Надеюсь, оклемается»: волонтер упала в обморок на мероприятии WorldSkills в Уфе
Вчера, 19:42ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Аудиозапись с церемонии подписания договора сотрудничества оказалась в редакции Mkset.

По словам очевидца, девушка потеряла сознание во время речи министра образования Новгородской области Евгении Серебряковой. Спикер от неожиданности прервала свое выступление, на записи слышны возгласы «помогите, держите, девушка упала».

— К сожалению, бывают такие моменты, надеюсь, что у девушки будет все хорошо, — подметила Серебрякова.

Министр образования Айбулат Хажин, приветствуя гостей, отметил, что «у нас в Башкирии девушки все крепкие», и выразил надежду, что пострадавшая «оклемается». По предварительным данным, девушке стало плохо из-за духоты в фойе конгресс-холла «Торатау».

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