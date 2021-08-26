«Надеюсь, оклемается»: волонтер упала в обморок на мероприятии WorldSkills в Уфе

Министр образования Айбулат Хажин, приветствуя гостей, отметил, что «у нас в Башкирии девушки все крепкие», и выразил надежду, что пострадавшая «оклемается». По предварительным данным, девушке стало плохо из-за духоты в фойе конгресс-холла «Торатау».