«Надеюсь, оклемается»: волонтер упала в обморок на мероприятии WorldSkills в Уфе

По словам очевидца, девушка потеряла сознание во время речи министра образования Новгородской области Евгении Серебряковой. Спикер от неожиданности прервала свое выступление, на записи слышны возгласы «помогите, держите, девушка упала».
— К сожалению, бывают такие моменты, надеюсь, что у девушки будет все хорошо, — подметила Серебрякова.
Министр образования Айбулат Хажин, приветствуя гостей, отметил, что «у нас в Башкирии девушки все крепкие», и выразил надежду, что пострадавшая «оклемается». По предварительным данным, девушке стало плохо из-за духоты в фойе конгресс-холла «Торатау».