На Башкирию обрушатся грозы и дожди

Жаркое лето подходит к концу и все чаще МЧС предупреждает о грозах и сильных порывах ветра.

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о возможных грозах и сильных порывах ветра 15-20 метров в секунду. Ведомство добавляет, что в большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Напомним, что за лето Башкирию поразили ураганы, лесные пожары и аномальная жара. Так, в начале августа у нескольких зданий из-за сильного ветра слетела крыша, в числе которых и многоквартирный дом, вспомним эффектное видео, которое было сделано предположительно в Чекмагушевском районе. К тому же, все лето в регионе бушуют лесные пожары, общая площадь которых на данный момент составляет 1495,7 га. И в качестве вишенки на торте — аномальная жара. Только за август Башгидрометцентр сообщал о 9 случаях перекрытия абсолютного максимум температуры воздуха, самый «старый» показатель был зафиксирован в 1940 году. Надеемся, что последняя неделя лета пройдет менее захватывающе.

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