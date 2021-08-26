Минтруд решил изменить правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет

Минтруд решил изменить правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет
Минтруд решил изменить правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет
Вчера, 18:31ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
При решении о начислении пособий семьям власти не будут учитывать автомобили, находящиеся в розыске или под арестом.

Министерство труда планирует изменить правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Ольгу Баталину.

По словам Ольги Баталиной, планируется, что при решении о начислении пособий семьям власти не будут учитывать автомобили, находящиеся в розыске или под арестом, добавив, что все изменения внесут в этом году.

Напомним, правительство утвердило правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет этой весной. Выплаты назначаются в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума, при этом учитываются доходы и имущество заявителей. Согласно требованиям, в предоставлении госпомощи могут отказать, если в семье два или больше автомобилей. Ограничения были прописаны для того, чтобы исключить выплаты «подозрительно бедным» семьям — тем, кто официально зарабатывает мало, но при этом владеет существенным по российским меркам имуществом.

При этом эксперты стали отмечать жалобы на новые правила, поскольку у заявителей был второй автомобиль, но он числился в угоне — ГИБДД не снимает такие машины с учета и органы соцзащиты получают информацию о том, что у семьи два транспортных средства.

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