Минеева назвала льготное кредитование одной из самых востребованных мер поддержки

Как сообщает ria.ru, данная программа стала следствием постановления Правительства РФ № 141. Теперь у бизнеса, работающего в сфере туризма, есть возможность получить кредит по льготной ставке всего 3-5 процентов годовых.
По мнению столичного бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой, такие займы можно считать «реальным плечом», поскольку на льготное кредитование очень рассчитывал бизнес во время пандемии коронавируса. Особенно это касается туристической индустрии российской столицы, которая одной из первых приняла на себя удар в связи с принимаемыми коронавирусными ограничениями.
Москва является безусловным лидером по объему въездного турпотока в РФ. До наступления пандемии сюда приезжало свыше 25 миллионов туристов. А только в первом полугодии прошлого года совокупный туристический поток в столицу сократился на 55 процентов.
«Сейчас наступило время усиленной работы», — считает Минеева.
По условиям госпрограммы МСП Банк получит субсидию. Поэтому он начнет выдавать кредиты по льготным ставкам уже в ближайшее время. Бизнес может взять такой заем для решения разных задач. В частности, в связи со строительством и ремонтом зданий, в которых затем разместятся гостиницы, санатории и курорты. В этом случае в них должно быть предусмотрено не менее 120 номеров либо их площадь должна быть не менее пяти тысяч квадратных метров. Также этими деньгами можно оплатить инженерные изыскания, необходимые для подготовки проектной документации, или ее подготовку.
Среди других вариантов использования льготного кредита — оплата экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, проверки, насколько достоверна сметная стоимость.
Претендующие на получение льготного кредита организация или индивидуальный предприниматель должны иметь российскую регистрацию, как-то предусматривают требования законодательства. При этом у них не должно быть долгов по заработной плате и всем видам налогов и взносов.
В банке считают поддержку проектов предпринимателей в сфере туризма одним из основных приоритетов в работе Корпорации МСП. Благодаря ей бизнесу будет доступно инвестиционное финансирование. Можно будет провести модернизацию номерного фонда зданий, в которых размещаются гостиницы, санатории, курорты, или возвести новые. Корпорация МСП с помощью госпрограммы станет на практике содействовать проектам в данной сфере, отмечают в банке.