Минеева назвала льготное кредитование одной из самых востребованных мер поддержки

По условиям госпрограммы МСП Банк получит субсидию. Поэтому он начнет выдавать кредиты по льготным ставкам уже в ближайшее время. Бизнес может взять такой заем для решения разных задач. В частности, в связи со строительством и ремонтом зданий, в которых затем разместятся гостиницы, санатории и курорты. В этом случае в них должно быть предусмотрено не менее 120 номеров либо их площадь должна быть не менее пяти тысяч квадратных метров. Также этими деньгами можно оплатить инженерные изыскания, необходимые для подготовки проектной документации, или ее подготовку.