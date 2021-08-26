Глава Башкирии предложил «заякорить» за Уфой проведение WorldSkills

В Башкирии в рамках проведения чемпионата WorldSkills состоялось пленарное заседание на тему «Эффект Worldskills в масштабах страны: от участия в чемпионате до реализации нацпроекта», где Радий Хабиров рассказал о желании «заякорить» за Уфой проведение последующих нацфиналов WorldSkills. По мнению главы региона, в Башкирии для этого есть все необходимые ресурсы.
— У Санкт-Петербурга есть экономический форум — ПМЭФ, у Екатеринбурга –Иннопром. Только у Башкирии ничего нет», — высказался Радий Хабиров.
Помимо этого, на заседании глава рассказал о том какое «бизнес-наследие» оставит после себя финал чемпионата. Так, некоторые объекты, в частности «Парк профессионалов», должны будут использоваться и после завершения мероприятия, Хабиров также отметил, что республика «заякорила» для себя и несколько предприятий, на данный момент ведется работа над беспилотной авиацией. Отмечается, что главное «послесловие» чемпионата — подготовка новых кадров.
Напомним, что 25 августа состоялось торжественное открытие национального финала «WorldSkills», где были организованы впечатляющее шоу дронов и концертная программа, а также не менее впечатляющее количество людей на мероприятии. Так, для многих жителей республики стало непонятно — куда девался коронавирус, в связи с которым и вводился режим повышенной готовности в республике.