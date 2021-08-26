Глава Башкирии предложил «заякорить» за Уфой проведение WorldSkills

Помимо этого, на заседании глава рассказал о том какое «бизнес-наследие» оставит после себя финал чемпионата. Так, некоторые объекты, в частности «Парк профессионалов», должны будут использоваться и после завершения мероприятия, Хабиров также отметил, что республика «заякорила» для себя и несколько предприятий, на данный момент ведется работа над беспилотной авиацией. Отмечается, что главное «послесловие» чемпионата — подготовка новых кадров.