Файзуллин в Нижнем Новгороде дал оценку ЖК “КМ Анкудиновский Парк”

Файзуллин в Нижнем Новгороде дал оценку ЖК “КМ Анкудиновский Парк”
Файзуллин в Нижнем Новгороде дал оценку ЖК “КМ Анкудиновский Парк”
Вчера, 11:38Общество
Файзуллин и девелоперы ГК «Каркас Монолит» приехали в Нижний Новгород, чтобы осмотреть жилой комплекс “КМ Анкудиновский Парк” и оценить ход его строительства.

Недавно построенный жилой комплекс находится на границе Советского района в Нижнем Новгороде возле небольшой деревни Анкудиновки. Сейчас там проживают около 10 тысяч человек, пишет newsnn.ru. Уже построен детсад на 150 детей, завершается строительство школы. В школе будут действовать актовый зал и спортзал, есть классы с удобствами для детей с инвалидностью. Все здания оснащены новой системой пожаробезопасности.

Данный проект реализован проектом «Стимул». Жилой комплекс и вся его территория получилась красивой. По словам министра строительства, ЖК комплексно реализуется. Но необходимо поторопиться, так как всего через неделю 1 сентября, и хочется, чтобы первые ученики заняли места в своих новых классах. Помимо этого, строится оздоровительный комплекс. На данной территории может получиться большое количество рабочих мест. Необходимо разгрузить дорогу и найти рабочие места для 2500 человек, проживающих в жилом комплексе.

Павел Фролов, генеральный директор застройщика ЖК, отметил, что школьное здание они построили раньше срока на 3 месяца. Планируется построить еще одну школу и детский сад. Во время визита также застройщик отметил, что в процессе строительства большое внимание уделялось безопасности жителей дома.

Как сообщает заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, в ближайшем будущем планируется строительство дороги. Уже было принято решение перенести строительство с 2023 года на 2021. Благодаря замгубернатора проект в скором времени начнут финансировать.

Всего в данном жилом комплексе будет построено 31 здание, самое высокое будет насчитывать 25 этажей, а самое низкое – 19. Также дополнительно построят 6 многоуровневых парковок, больницу, ФОК, 2 школы и 3 садика.

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