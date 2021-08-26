Файзуллин в Нижнем Новгороде дал оценку ЖК “КМ Анкудиновский Парк”

Данный проект реализован проектом «Стимул». Жилой комплекс и вся его территория получилась красивой. По словам министра строительства, ЖК комплексно реализуется. Но необходимо поторопиться, так как всего через неделю 1 сентября, и хочется, чтобы первые ученики заняли места в своих новых классах. Помимо этого, строится оздоровительный комплекс. На данной территории может получиться большое количество рабочих мест. Необходимо разгрузить дорогу и найти рабочие места для 2500 человек, проживающих в жилом комплексе.