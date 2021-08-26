Файзуллин в Нижнем Новгороде дал оценку ЖК “КМ Анкудиновский Парк”

Недавно построенный жилой комплекс находится на границе Советского района в Нижнем Новгороде возле небольшой деревни Анкудиновки. Сейчас там проживают около 10 тысяч человек, пишет newsnn.ru. Уже построен детсад на 150 детей, завершается строительство школы. В школе будут действовать актовый зал и спортзал, есть классы с удобствами для детей с инвалидностью. Все здания оснащены новой системой пожаробезопасности.
Данный проект реализован проектом «Стимул». Жилой комплекс и вся его территория получилась красивой. По словам министра строительства, ЖК комплексно реализуется. Но необходимо поторопиться, так как всего через неделю 1 сентября, и хочется, чтобы первые ученики заняли места в своих новых классах. Помимо этого, строится оздоровительный комплекс. На данной территории может получиться большое количество рабочих мест. Необходимо разгрузить дорогу и найти рабочие места для 2500 человек, проживающих в жилом комплексе.
Павел Фролов, генеральный директор застройщика ЖК, отметил, что школьное здание они построили раньше срока на 3 месяца. Планируется построить еще одну школу и детский сад. Во время визита также застройщик отметил, что в процессе строительства большое внимание уделялось безопасности жителей дома.
Как сообщает заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, в ближайшем будущем планируется строительство дороги. Уже было принято решение перенести строительство с 2023 года на 2021. Благодаря замгубернатора проект в скором времени начнут финансировать.
Всего в данном жилом комплексе будет построено 31 здание, самое высокое будет насчитывать 25 этажей, а самое низкое – 19. Также дополнительно построят 6 многоуровневых парковок, больницу, ФОК, 2 школы и 3 садика.