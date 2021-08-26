Член административной комиссии оштрафовал уфимца и сам нарушил закон

Мужчина обратился к уполномоченному. Асадуллин отметил, что лично видел текст на штендере, но ничего неприличного в нём он не нашёл. Для выяснения всех обстоятельств они привлекли прокуратуру. Оказалось, что член административной комиссии сам нарушил закон: он не ознакомил мужчину с протоколом, не сообщил ему дату и время рассмотрения дела, а также не указал в документе нормы закона, которые нарушил предприниматель.