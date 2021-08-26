Член административной комиссии оштрафовал уфимца и сам нарушил закон

Уфимского предпринимателя оштрафовали за текст на рекламном штендере, который он выставлял на тротуар в течение нескольких лет возле своего арендованного помещения. Об этом рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин на своей странице в социальных сетях.
В июне 2021 года административная комиссия посчитала текст на штендере ненормативным и выписала штраф уфимцу за это. Предприниматель обратился в специализированную организацию, чтобы выяснить, есть ли какие-либо требования к написанию текстов на подобных конструкциях. Выяснилось, что определённых правил нет.
Мужчина обратился к уполномоченному. Асадуллин отметил, что лично видел текст на штендере, но ничего неприличного в нём он не нашёл. Для выяснения всех обстоятельств они привлекли прокуратуру. Оказалось, что член административной комиссии сам нарушил закон: он не ознакомил мужчину с протоколом, не сообщил ему дату и время рассмотрения дела, а также не указал в документе нормы закона, которые нарушил предприниматель.
История закончилась благополучно — прокуратура отменила постановление комиссии и прекратила производство.
Напомним, ранее суд оштрафовал сотрудницу Минздрава Башкирии за нарушение сроков рассмотрения обращения. Жалоба поступила от отца тяжелобольного ребёнка. Им не предоставили бесплатные лекарства. Работница ответила на обращение после 30 дней, нарушив сроки рассмотрения жалоб, за что получила штраф в размере пяти тысяч рублей.