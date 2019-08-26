Владимир Путин назначил трех новых судей в Башкирии
Вчера, 14:57ОбществоНадежда ВалитоваФото: pixabay.com
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В Белебеевском, Туймазинском, Благовещенском районах.
Служебные удостоверения были выданы из рук фединспектора по РБ Михаила Закомалдина Ирине Мухамадьяровой (судье Белебеевского района), Миляуше Еркеевой (Благовещенского района), Лилии Кабировой (Туймазинский район). Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.
Закомалдин выразил надежду, что все назначенные судьи будут гарантом закона и справедливого суда. Им он пожелал успехов в профессии, плодотворной работы, которая в первую очередь обеспечит укрепление законности в районе и регионе.
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