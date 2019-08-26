В ЮВО стартовали масштабные учения

На учениях будут отрабатываться стратегии действий межвидовых военных группировок по защите южных границ страны. Кроме этого, планируется провести оценку уровня готовности командиров и штабов по руководству войсками и взаимодействию друг с другом.

Мероприятия пройдут в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях. В маневрах задействуют примерно 2,5 тысячи единиц техники. В их числе - порядка 100 танков, около 60 вертолетов, а также 30 самолетов. Участниками мероприятий также станут корабли Каспийской флотилии и Черноморского флота.