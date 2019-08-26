В ЮВО стартовали масштабные учения

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Масштабные учения с участием 8,2 тысяч военнослужащих начались на территории Южного военного округа.
Об этом стало известно 26 августа, сообщает газета «Известия».
На учениях будут отрабатываться стратегии действий межвидовых военных группировок по защите южных границ страны. Кроме этого, планируется провести оценку уровня готовности командиров и штабов по руководству войсками и взаимодействию друг с другом.
Мероприятия пройдут в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, в Крыму, в Краснодарском и Ставропольском краях. В маневрах задействуют примерно 2,5 тысячи единиц техники. В их числе - порядка 100 танков, около 60 вертолетов, а также 30 самолетов. Участниками мероприятий также станут корабли Каспийской флотилии и Черноморского флота.
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