В Уфе учителя из-за нехватки кадров вынуждены вести по два начальных класса

Сегодня, 26 августа, на пресс-конференции в администрации Уфы вице-мэр Алина Сулейманова сообщила о том, что школы Уфы сейчас испытывают серьезные кадровые проблемы.

- Особенно это касается учителей начальных классов, - уточнила Алина Сулейманова.

Так, по ее словам, в начале августа в уфимских школах констатировали нехватку 710 учителей данного профиля. За месяц удалось снизить этот дефицит кадров до 128 человек, в основном за счет выпускников педуниверситета.

Хуже всего обстоят дела с обеспечением учителями начальных классов в Советском районе Уфы, там свободны 23 такие вакансии, в Демском районе нехватка составляет 12 человек, в Ленинском – нет, в Калининском и Кировском – по три, в Октябрьском районе ситуация лучше всего – там не достает всего одного учителя начальных классов.

Городские власти, по словам Алины Сулеймановой, прилагают максимум усилий, чтобы к 1 сентября решить данную проблему.

Не исключено, что на дефицит учителей начальных классов повлияло увеличение числа первоклассников на четыре тысячи в сравнении с 1 сентября 2018 года. В этом году уфимские школы примут более 15 тысяч первоклашек из общего числа школьников, которое превышает 122 тысячи человек.

Поэтому нет ничего удивительного, что в некоторых школах учителям третьих классов предложили взять еще и классное руководство над первыми классами, занимаясь с ними в рамках так называемой подсменки.

При этом, по словам Алины Сулеймановой, средняя зарплата учителя в Уфе сейчас достигает 35,3 тысячи рублей, у молодых специалистов этот показатель равняется 20-23 тысячах рублей.

- Если у учителей есть данные о том, что он получают ниже названных сумм, пусть обращаются к нам, будем разбираться в причинах, - отметила Алина Сулейманова.

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