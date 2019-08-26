В поликлинике Башкирии устроили давку к кардиологу

Как сообщает издание proural, в кумертауской городской больнице образовалась длинная очередь к врачу-кардиологу для сдачи ЭКГ. Местные жители сообщают, что коридор полный до тесноты. Очередь связана с нехваткой узкоспециализированного врача в больнице.

- И это называется работать для людей?

- К первому сентября собираемся идти впервые в садик. Представляете, какой это стресс для детей просто стоять в такой очереди!

- Что за беда? Неужели нельзя было предугадать такую ситуацию?

Такие комментарии оставляют пользователи социальных сетей. Пока никакого комментария от главврача больницы добиться не удалось.