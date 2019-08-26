В поликлинике Башкирии устроили давку к кардиологу
Вчера, 18:09ОбществоНадежда ВалитоваФото: proural.info
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Связано это с острой нехваткой врачей в медучреждении.
Сюжеты: Фотофакт
Как сообщает издание proural, в кумертауской городской больнице образовалась длинная очередь к врачу-кардиологу для сдачи ЭКГ. Местные жители сообщают, что коридор полный до тесноты. Очередь связана с нехваткой узкоспециализированного врача в больнице.
- И это называется работать для людей?
- К первому сентября собираемся идти впервые в садик. Представляете, какой это стресс для детей просто стоять в такой очереди!
- Что за беда? Неужели нельзя было предугадать такую ситуацию?
Такие комментарии оставляют пользователи социальных сетей. Пока никакого комментария от главврача больницы добиться не удалось.
Ранее Медиакорсеть писала об оттоке врачей из некоторых районов Башкирии.
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